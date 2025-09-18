Spätsommer im Südwesten - bis zu 31 Grad erwartet

Wer schon vorhatte, die kurzen Hosen wegzupacken, der sollte damit noch warten: Der Deutsche Wetterdienst hat im Südwesten für die kommenden Tage viel Sonne und hochsommerliche Temperaturen vorhergesagt. Am Wochenende könnte demnach die 30-Grad-Marke überschritten werden.

Die Meteorologen erwarten am Freitag zwischen 27 Grad in Oberschwaben und knapp 30 Grad in der Kurpfalz. Dazu gibt es laut der Vorhersage viel Sonne. Der Samstag soll mit bis zu 31 Grad im Breisgau noch einmal etwas wärmer und ebenfalls sehr sonnig werden.

Am Sonntag wird es laut DWD verbreitet wolkig, teilweise könne es regnen. Mit 23 Grad im Hochschwarzwald und 29 Grad an der Tauber bleibe es aber warm.