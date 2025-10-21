Icon Menü
Wetter: Stürme und Regen im Südwesten erwartet

Wetter

Stürme und Regen im Südwesten erwartet

Am Dienstag und Mittwoch wird es nass, am Donnerstag pfeift der Wind dann richtig durchs Land. Auf dem Feldberg drohen orkanartige Böen - und auch im Flachland stürmt es kräftig.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Deutsche Wetterdienst sagt heftige Stürme voraus. (Symbolfoto)
    Der Deutsche Wetterdienst sagt heftige Stürme voraus. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa

    Starke Stürme ziehen in den nächsten Tagen über Baden-Württemberg auf. Dienstag und Mittwoch werden außerdem niederschlagsreiche Tage, wie ein Experte vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zum Mittwochabend nehmen die Winde demnach deutlich zu.

    Am Donnerstag werden laut dem DWD-Sprecher orkanartige Böen auf dem Feldberg erwartet. Dabei können Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde erreicht werden. Auch in den niedrigeren Bereichen wird es stürmisch. In tieferen Lagen seien es zwischen 90 und 100 Kilometer pro Stunde.

    Ab Freitag und zum Wochenende hin lassen laut DWD die Böen nach. «Es geht noch weiter bergab mit den Temperaturen», so der DWD-Experte. Werden noch bis zum Donnerstag etwa 19 Grad im Breisgau erreicht, sind es dort ab Freitag nicht mehr als 13 Grad.

