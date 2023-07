Ungemütliches Wochenende: Starkregen, Sturmböen und Gewitter

Auch am Wochenende geht es in Baden-Württemberg weiter mit Starkregen, Sturmböen und Gewitter.

Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart bis in die Nacht hinein Starkregen und teilweise Hagel sowie stürmische Böen über dem gesamten Ländle. Die Temperaturen am Tag reichen von 21 bis 26 Grad. In der Nacht auf Samstag könne es etwas klarer werden. Jedoch werde tagsüber die Gewitteraktivität wieder zunehmen, sagte DWD-Sprecherin Linda Noël am Freitagmittag.

Teilweise könnten bis zu 35 Liter pro Quadratmeter fallen, ebenfalls mit gebietsweisem Hagel. Und auch Sturmböen könnten bis zu 80 Kilometer pro Stunde schnell über Baden-Württemberg pusten. Am Sonntag driftet das Schlechtwetter dann endlich nach Osten raus, und so kann es im Bundesland am Nachmittag zunehmend trocken werden. Die Wolken lockern sich auf.

Während der Montag mit gutem Wetter beginnt, kommt am Mittag von Norden schon wieder Schlechtwetter auf. Auch der Rest der Woche soll mit Regenschauern und Gewittern durchwachsen bleiben.

"Ba-Wü liegt derzeit zwischen einem Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln und einem Hochdruckgebiet über dem Mittelmeerraum", sagte DWD-Sprecherin Noël. "Das bewirkt eine westliche Strömung mit Zufuhr von feuchtwarmer Luft, die sich bei uns mit Gewitter und Regen bemerkbar macht."

