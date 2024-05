Wetterdienst warnt vor Starkregen in Teilen Süddeutschlands

Erheblicher Dauerregen und Überflutungsgefahr: Die Vorhersagen der Meteorologen fürs Wochenende werden konkreter. Ernst wird die Lage im Süden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen mit starken Regenfällen in Teilen Baden-Württembergs und Bayerns. Der DWD gab am Donnerstag amtliche Unwetterwarnungen vor erheblichem Dauerregen heraus. Betroffen sind laut DWD zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen der östliche Teil Baden-Württembergs sowie weite Teile Bayerns von der Landesgrenze zu Baden-Württemberg bis etwa Regensburg und von den Alpen bis nach Bamberg. Dort könne es zu ergiebigem Dauerregen kommen. Es würden Regenmengen von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter erwartet.

Nach Angaben des DWD kann Gefahr für Leib und Leben durch Überflutungen von Straßen, Unterführungen sowie gewässernahen Gebäuden drohen. Auch Erdrutsche seien möglich.

(dpa)