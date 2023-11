Wetter zum Schulstart meist trocken: Schnee wieder in Sicht

Ein Sturmtief hat zuletzt das Wetter in Baden-Württemberg bestimmt. Der Wind flaut zum Wochenstart wieder ab. In den nächsten Tagen könnte es weitere Winter-Vorboten geben.

Für rund 1,1 Millionen Kinder und Jugendliche beginnt nach einer Woche Herbstferien am heutigen Montag wieder die Schule. Ratsam ist es, eine Regenjacke in den Ranzen zu packen, denn Meteorologen erwarten zumindest nachmittags wieder Schauer.

Nach einem nass-windigen Wochenende stehen im Laufe des Vormittags oder Mittags die Chancen für weite Teile des Landes gut, die Pause trocken an der frischen Luft zu verbringen. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, kann sich immer wieder die Sonne zwischen Quellwolken zeigen.

Einzig für Südbaden sagte der Experte morgens bis mittags einzelne Schauer voraus. Diese Schauerfelder zögen im Laufe des Mittags in Richtung Norden und Osten von Baden-Württemberg.

Die Temperaturen werden am Morgen zumeist einstellig erwartet: Rund um Karlsruhe und Mannheim bei etwa neun Grad, in Stuttgart im Bereich von sieben Grad, ebenso am Bodensee und im Osten des Landes. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 12 bis 15 Grad entlang des Rheins bis an den Bodensee und 8 Grad auf der Schwäbischen Alb. Dazu mischt sich lebhafter Wind aus Südwest.

Dienstag geht es wechselhaft weiter, ein Mix aus Regen, Wolken und Sonne erwartet die Baden-Württemberger, bei ähnlichen Temperaturen wie schon am Montag. Zur Wochenmitte könnte es im hohen Bergland wieder winterlich werden. Wahrscheinlich fallen nach Angaben des DWD-Meteorologen im Hochschwarzwald erneut einige Zentimeter Schnee.

(dpa)