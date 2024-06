Wetterdienst warnt vor Starkregen und Gewittern im Süden

Menschen werden vor den Gefahren durch Unwetter gewarnt. Große Regenmengen lassen Flüsse und Bäche über die Ufer treten. Am Samstag sind in Teilen des Südens große Regenmengen möglich.

Vor allem für Teile Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst für den Samstag vor Unwettern. Für das westliche Schwaben, das Oberallgäu und Oberbayern gelte die höchste Warnstufe 4, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mit. Hier seien teils Niederschlagsmengen von bis 120 Liter pro Quadratmeter möglich. Für Mittel- und Oberfranken gelte die Warnstufe 3 mit Regenmengen von 40 bis 70 Liter. Ab dem Nachmittag könne es punktuell in Nordbayern starke Gewitter geben.

In vielen Städten und Gemeinden entlang der von Dauerregen belasteten Flüsse in Bayern und Baden-Württemberg wird seit Freitag mit Überschwemmungen gerechnet.

Der Dauerregen hat vielerorts die Wasserstände der Flüsse ansteigen lassen. Vor allem große Teile Baden-Württembergs und Bayerns erwartet ein Wochenende mit erheblichem Dauerregen.

(dpa)