Wetterwende: Herbstlich kühl und wechselhaft

Nach den warmen Spätsommertagen scheint der Herbst in Baden-Württemberg nun Einzug zu halten.

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollten sich die Temperaturen am Sonntag und zum Wochenstart deutlich abkühlen. Dazu gebe es einen Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Regenfällen. Für die Nacht zum Montag kündigte der DWD den ersten Herbstfrost an.

Der Sonntag startete zunächst wolkig und mit schwachen Schauern, die zum Nachmittag jedoch abklingen und der Sonne mehr Platz einräumen sollten. Die Temperaturen erreichten 7 Grad im Bergland und 15 Grad am Rhein. In der Nacht zum Montag solle es bei Tiefstwerten zwischen minus 3 und 4 Grad Celsius frostig werden.

Der Montag wird laut einem DWD-Meteorologen mit verbreitetem Sonnenschein der schönste Tag der Woche. Nachts sinken die Temperaturen demnach auf 0 bis 5 Grad und sorgten damit für Frost in Bodennähe. Am Dienstag sollen sich Sonne und Wolken abwechseln. An beiden Tagen erreichten die Temperaturen maximal 14 Grad.

Der Mittwoch starte im Süden mit Regen, der sich im Tagesverlauf nach Norden ausbreite. Die Höchstwerte lägen dann zwischen 10 und 15 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind, im Hochschwarzwald seien starke Böen möglich. In der Nacht zum Donnerstag setze sich der Regen bei sieben bis elf Grad Celsius fort.

Laut dem Meteorologen steigen die Temperaturen am Donnerstag auf rund 20 Grad. Das wechselhafte Wetter soll sich jedoch fortsetzen: Auch am nächsten Wochenende sei mit vielen Wolken und einzelnen Regenfällen zu rechnen, dann erneut bei Höchstwerten um 15 Grad.

(dpa)