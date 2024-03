Ein Aprilwetter-Intermezzo vor den Feiertagen

Blitze, Glätte, Windböen: Vor Ostern kann das Wetter in Baden-Württemberg noch einmal turbulent werden. Aber nicht für alle.

An Gründonnerstag kann es krachen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Tagesverlauf einzelne Gewitter vorher. Das betreffe allerdings nur das nördliche Baden-Württemberg von Baden-Baden bis ins Taubergebiet nach Bad Mergentheim, so ein Meteorologe. Starkregen sei dabei nicht zu erwarten, eher könne es teils kräftige Böen und einzelne Blitze geben. Ungewöhnlich seien solche Gewitter für die Jahreszeit aber nicht, da es sich um Kaltluftgewitter handle.

Radler müssen auf der Alb, in Oberschwaben und im Schwarzwald dagegen in der Nacht zum Donnerstag noch einmal Handschuhe anziehen und genau wie Autofahrer gut achtgeben: Dort kann es lokal zu leichtem Frost und glatten Straßen durch überfrierende Nässe kommen.

Für ganz Baden-Württemberg gilt: "Am Donnerstag wird es recht windig", sagte der Meteorologe vom DWD. In exponierten Lagen ist auch mit stürmischen Böen zu rechnen, am Feldberg im Schwarzwald mit schweren Sturmböen.

Am frühen Donnerstagmorgen bringt ein Tiefausläufer von Westen Regen, nur auf den höchsten Schwarzwaldgipfeln kann es ein bisschen schneien. Bis zur Tagesmitte zieht der Regen nach Osten ab. Im Bergland und in Oberschwaben gibt es laut DWD 8, entlang des Rheins 14 Grad.

(dpa)