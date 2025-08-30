Wo am Wochenende Regen droht

Wer das letzte August-Wochenende im Südwesten draußen genießen will, muss sich auf wechselhaftes Wetter einstellen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dürfte es vor allem am Samstag nicht durchgehend trocken bleiben. Zwischen Sonne und Wolken entwickeln sich im Laufe des Tages vereinzelt Schauer, aber auch mit vereinzelten Gewittern ist zu rechnen.

Die Höchstwerte liegen dabei voraussichtlich zwischen 18 und 24 Grad, im Bergland um 17 Grad. Der Südwestwind frische immer wieder auf, heißt es in der Prognose. Bei Gewittern und im Hochschwarzwald seien stürmische Böen möglich – der Sommerferien-Ausflug ins Grüne sollte also gut vorbereitet sein.

Sonntag im Südosten höhere Chancen auf Sonnenschein

Wer länger unterwegs ist, sollte an eine Jacke denken. Denn in der Nacht zum Sonntag gehen die Temperaturen laut dem DWD auf 13 bis 6 Grad zurück. Sie beginne zunächst ruhig und trocken. Später zögen jedoch von Westen her Wolken auf, die gebietsweise Regen mitbringen.

Am Sonntag zeigt sich das Wetter je nach Region unterschiedlich. Während im Nordwesten dichte Wolken und teils Regen dominieren, bleibt es der Vorhersage zufolge im Südosten sonniger und trockener. Die Temperaturen steigen demnach auf bis zu 26 Grad, im Bergland sind etwa 21 Grad drin. Der Wind weht dabei schwach aus südwestlicher Richtung.

Woche startet regnerisch

In der Nacht zu Montag breitet sich erneut Regen aus, wie die Meteorologen ankündigten. Die Tiefstwerte dürften zwischen 16 und 11 Grad liegen.

Zum Wochenstart bleibt es unbeständig: Der Montag beginnt regnerisch, bevor es sich im Tagesverlauf von Westen her auflockert. Dann seien einzelne Schauer und vereinzelt Gewitter möglich. Die Höchstwerte bewegen sich laut Prognose zwischen 16 Grad im Bergland und 22 Grad in den Niederungen.