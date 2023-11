Nasskaltes Wetter und Glätte im Südwesten erwartet

Im Südwesten wird es Richtung Wochenende winterlich kalt und regnerisch.

Während die Schauer im Flachland eher als Regen herunterkommen, rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das Bergland mit Schneeregen und Schnee. Bei den Wetterbedingungen "muss man auf jeden Fall mit Glätte rechnen", sagte ein DWD-Sprecher. Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es aber erst einmal trocken. In der Nacht zu Donnerstag kann es im Südosten zu lokalem Nebel kommen. Für Freitag erwarten die Meteorologen wieder regnerisches Wetter bis hin zu Schneeschauern im Bergland.

Kaltluft bringt am Wochenende winterliche Temperaturen im Südwesten. Der Wetterdienst prognostiziert für die Nacht auf Samstag Tiefstwerte zwischen 3 und -3 Grad sowie Niederschlag. "Der ist überall mit Schnee vermischt, aber in mittleren Lagen könnte schon Schnee runterkommen", sagte der Sprecher. Die Schneefallgrenze könnte wegen der Minustemperaturen auf bis zu 200 Meter sinken. Wobei spätestens ab einer Höhe von 400 Metern Flocken fallen sollen. "In Berg- und Mittellagen schneit es runter, aber ob der Schnee auch liegen bleibt, ist unklar." Auch tagsüber und am Sonntag bleibt es laut Wetterdienst kalt und teilweise regnerisch.

(dpa)