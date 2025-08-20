Schauer, Starkregen, Gewitter - wann kommt die Sonne zurück?

Regenschirm statt Sonnenschirm: Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich zum Teil auf Unwetter durch starken Regen einstellen - wenn auch nur für eine kurze Zeit. Am Mittwoch soll es ab dem Nachmittag vor allem in der Südwesthälfte Baden-Württembergs schauerartigen Regen und teilweise auch Unwetter durch Gewitter mit Starkregen geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD).

Im südlichen Drittel Baden-Württembergs sollen in extremen Fällen an Orten mit Gewittern innerhalb von zehn Stunden Regenmengen von 80 bis 100 Liter möglich sein, sagte der Wetterexperte.

Auch in der Nacht zum Donnerstag rechnete der DWD mit Schauern. Im Südschwarzwald, in Oberschwaben und auf der Westalb sagte der DWD zeitweise Unwetter durch heftigen Starkregen voraus. Am Donnerstag gebe es dann in den meisten Landesteilen dichte Regenwolken, von der Alb bis zum Allgäu bestehe erneut ein hohes Risiko für Unwetter durch Gewitter mit heftigem Starkregen, hieß es laut Vorhersage. Nachmittags soll der letzte Regen dann allmählich abziehen, so ein Meteorologe des DWD.

Sonne kehrt am Freitag zurück

Am Freitag soll es mit dem Regen dann aber schon wieder vorbei sein. Da gebe es viel Sonne und es sei trocken, hieß es. Allerdings soll es kühler sein als zuletzt. Mit Höchsttemperaturen von 22 bis 23 Grad in Stuttgart und nördlicher.