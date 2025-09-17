Sommer-Comeback: Bis zu 30 Grad im Südwesten möglich

Der Südwesten darf noch einmal schwitzen: Für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Sonne und bis zu 30 Grad. Der Spätsommer dreht laut den Experten noch einmal richtig auf.

«Man kann sich auf das Wetter freuen», sagte ein DWD-Meteorologe. Jeden Tag würden die Temperaturen etwas mehr steigen. Ein Wetterumschwung werde erst zu Wochenbeginn erwartet.

Schon am Donnerstag Sonne satt

Spätestens am Donnerstag sei es verbreitet sommerlich warm und trocken. Im Breisgau seien da schon bis zu 27 Grad drin. «Die Modelle zeigen: Freitag, Samstag und sogar der Sonntag sollen noch schön bleiben», so der Experte weiter. Der heißeste Tag werde der Samstag werden, mit gebietsweise vielleicht sogar mehr als 30 Grad.

Vor allem rund um Freiburg und am Neckar werde es heiß. Doch auch am Bodensee könnten sich die Menschen auf bis zu 26 Grad freuen. Nachts kühle es auf zwischen vier und elf Grad ab. Die Nacht von Samstag auf Sonntag könne milder werden. In Richtung Montag sei dann mit unbeständigerem Wetter zu rechnen.