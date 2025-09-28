Sonne und Wolken vor dem Wochenstart – dann Regen

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich vor dem Wochenstart noch einmal über trockenes und teils sonniges Wetter freuen. Nach Tagen des Dauergraus lockert es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Nachmittag vielerorts auf und die Sonne kommt hervor. Wer einen Sonntagsspaziergang in der Sonne machen möchte, sollte diesen also für den Nachmittag planen.

Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 14 Grad in hohen Berglagen und 16 Grad in Oberschwaben. Am Rhein klettern die Temperaturen sogar auf bis zu 20 Grad.

Auch der Montag startet den Wetterexperten zufolge zunächst freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Dennoch empfiehlt es sich, eine Regenjacke oder einen Regenschirm mitzunehmen, denn am Nachmittag ziehen Schauer auf. Vor allem im Bergland kann es regnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 20 Grad.

Auf regenfeste Kleidung sollte auch am Dienstag nicht verzichtet werden. Das Wetter bleibt laut DWD wechselhaft.