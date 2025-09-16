Spätsommer kehrt zurück – bis zu 29 Grad am Wochenende

Vom Atlantik strömt kühlere Luft nach Baden-Württemberg. Menschen im Südwesten müssen sich heute auf Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad einstellen, im Schwarzwald auf etwa 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Schauer werden selten erwartet. Im Schwarzwald kann der Wind kräftig wehen.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen etwas an. Im Rheintal werden bis zu 22 Grad erwartet, wie Meteorologe Marco Puckert vom DWD berichtete. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 23 Grad. Niederschlag wird demnach kaum erwartet.

Spätsommer kehrt laut Vorhersage zurück

Eine Warmfront wird der Vorhersage zufolge am Donnerstag die Temperaturen nach oben treiben. «Es kommt ein Schwall von sehr warmer Luft aus dem Mittelmeerraum», sagte DWD-Experte Puckert. Mit viel Sonne und erwarteten Temperaturen zwischen 22 Grad im Bergland sowie in der Main-Tauber-Region und bis zu 27 Grad im Breisgau könne man von einem Spätsommertag sprechen.

In den Nächten kann es der Vorhersage zufolge allerdings frisch werden. Am Freitagmorgen sind demnach gebietsweise Nebelfelder möglich.

Das Spätsommer-Intermezzo soll am Freitag und voraussichtlich auch am Samstag andauern. Freitag könne das Thermometer Höchsttemperaturen von spätsommerlichen 25 bis 29 Grad anzeigen, Samstag 28 bis 29 Grad, wie Puckert sagte. Mit zunehmender Bewölkung sei dann von Sonntag an ein neuerlicher Wetterwechsel möglich.

Die Temperaturen sollen im Südwesten zum Wochenende hin deutlich steigen. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa