Wechselhaftes Wetter: erst Regen, nachmittags freundlicher

Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt weiter unbeständig, eine Regenjacke oder ein Regenschirm im Gepäck dürfte also nicht schaden. Für den Donnerstag rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) im ganzen Land mit wechselhaftem Wetter und immer wieder Regenschauern, manchmal auch mit Gewittern. Im Laufe des Nachmittags soll es von Westen her freundlicher werden. Der DWD prognostizierte Höchstwerte von 16 Grad auf der Albhochfläche und bis zu 21 Grad in der Ortenau.

In der Nacht zu Freitag komme in Baden wieder Regen auf, hieß es. Am Freitag sei es in Baden-Württemberg zunächst stark bewölkt und regnerisch. Nachmittags werde es zunehmend trocken. Auch am Freitag klettern die Temperaturen auf bis zu 21 Grad, wie der DWD mitteilte.