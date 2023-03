Ärztekammer-Präsident bleibt im Amt

Wolfgang Miller, Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, ist am Samstag in Stuttgart wiedergewählt worden.

Wolfgang Miller, Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, ist am Samstag in Stuttgart wiedergewählt worden. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie aus Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) ist bereits seit 2019 im Amt, wie die Ärztekammer mitteilte. Diese vertritt nach eigenen Angaben über 72.000 Ärztinnen und Ärzte in Baden-Württemberg. Von der Politik forderte Miller laut Mitteilung einen effektiven Bürokratieabbau. Er selbst wolle etwa die Leistungsfähigkeit der Kammer erhalten, Projekte weiter vorantreiben und die Ärzteschaft bei der Berufsausübung aktiv unterstützen.

(dpa)