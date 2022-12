Freiburg gewinnt 120-Minuten-Test gegen den KSC

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat ein Testspiel gegen den Zweitligisten Karlsruher SC mit 3:2 (1:0) gewonnen.

Das nicht-öffentliche Baden-Duell im Freiburger Dreisamstadion ging am Freitag über zweimal 60 Minuten, die beide Teams mit komplett unterschiedlichem Personal bestritten.

Michael Gregoritsch erzielte in der 56. Minute die Führung für den Sport-Club, in der zweiten Hälfte glich Daniel Gordon (73.) nach einem Freistoß per Kopf aus. Innerhalb von zwei Minuten brachten Kevin Schade (89.) nach einer Vorlage von Nils Petersen und Lucas Höler (90.) nach einem Pass von Schade die Freiburger wieder in Front. Der in der zweiten Stunde eingewechselte Lazar Mirkovic (117.) traf noch sehenswert zum Anschluss für den KSC.

Bei den Freiburgern waren bis auf die WM-Teilnehmer wieder alle Nationalspieler dabei. Sie sind vergangenen Montag wieder ins Training eingestiegen - eine Woche später als ihre Kollegen.

