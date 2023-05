Skispringer David Siegel beendet Karriere

Der frühere Junioren-Weltmeister und deutsche Meister David Siegel beendet seine Skisprung-Karriere.

"Nun ist es an der Zeit auf Wiedersehen zu sagen. Nach 21 Jahren Skispringen ist leider das Ende schon da", schrieb der 26-Jährige aus Baiersbronn in sozialen Medien. In der zuletzt veröffentlichten Mannschaftsliste des Deutschen Skiverbands für die kommende Saison hatte Siegel bereits gefehlt.

Der Schwarzwälder war 2016 im Einzel und im Team Junioren-Weltmeister geworden. Zudem sicherte er sich 2016 und 2018 die deutsche Meisterschaft. Seinen einzigen Weltcupsieg holte er im Januar 2019 mit der Mannschaft im polnischen Zakopane. In dem Wettkampf stürzte er nach der Landung im zweiten Durchgang schwer und zog sich einen Kreuzbandriss zu. An seine früheren Leistungen kam Siegel danach nicht mehr heran.

(dpa)