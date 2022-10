Kretschmann skeptisch zu Brandbrief: Offen für Vorschläge

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat zurückhaltend auf den Brandbrief von Kommunen und Wirtschaft in Sachen Abbau von Bürokratie und staatlichen Vorgaben reagiert.

"Die Landesregierung teilt das Anliegen des Briefes bürokratische Hemmnisse abzubauen", teilte der Grünen-Politiker am Freitag mit. Jedoch richteten sich die Forderungen aus dem Brief nicht nur an das Land, sondern an alle staatlichen Ebenen, auch an die Kommunen selbst, und insbesondere an den Bund und die EU. "Deshalb müssen wir alle staatlichen Ebenen für dieses Projekt gewinnen, sonst wird es nicht im gewünschten Maße vorankommen."

Wie das gelingen könne, "darüber tausche ich mich sehr gerne mit den Initiatoren aus", erklärte Kretschmann. Den Vorschlag von Kommunen und Wirtschaft für einen "Zukunftskonvent" nahm er nicht auf. Stattdessen sagte er: "An einem Format, das dafür geeignet ist, arbeiten wir noch." Zudem sei das Land "immer offen für konkrete Vorschläge, wie wir Verfahren vereinfachen und Bürokratie abbauen können".

Ein breites Bündnis aus Kommunen und Wirtschaft hatte Kretschmann aufgefordert, einen "Zukunftskonvent" einzuberufen, "um einen Wandel hin zu einem modernen Zukunftsstaat mit verlässlichen und umsetzbaren Zusagen" anzustoßen. Die "Zeitenwende" im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zwinge das Land dazu, neu zu bestimmen, was vorrangig ist und noch finanziert werden kann.

(dpa)