Wirtschaftspolitik

02.05.2022

Regierung stellt Eckpunkte für Ansiedlungsstrategie vor

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht im Landtag in Stuttgart.

Der Südwesten zog in der Vergangenheit bei mehreren milliardenschweren Investition den Kürzeren. So entschieden sich Tesla oder Intel für andere Bundesländer. Die Regierung will dieser Entwicklung entgegenwirken.