Tennisspielerin Maria erreicht erstmals Achtelfinale

Tatjana Maria trägt die deutschen Tennis-Hoffnungen in Stuttgart. In der ersten Runde musste die 35-Jährige lange kämpfen, um ein überraschendes Aus abzuwenden.

Tennisspielerin Tatjana Maria hat eine erfolgreiche Rückkehr beim Tennis-Turnier in Stuttgart gefeiert. Elf Jahre nach ihrem zuvor letzten Auftritt in ihrer schwäbischen Heimat gewann die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 am Dienstag erst souverän und dann mit hartem Kampf ihre Erstrundenpartie gegen die Schweizer Qualifikantin Ylena In-Albon 6:2, 4:6, 7:6 (7:4). Damit sicherte sie sich in Stuttgart ihren ersten Hauptfeldsieg und zog erstmals ins Achtelfinale des Sandplatz-Turniers ein. Dort trifft die 35-Jährige aus Bad Saulgau am Donnerstag auf die an Position vier gesetzte Französin Caroline Garcia.

"Es war so eng. Im dritten Satz habe ich um jeden Punkt gefightet. Ich brauchte auf jeden Fall das Publikum heute. Es war ein unglaubliches Match", sagte die deutsche Nummer zwei, die sich vor eineinhalb Wochen im kolumbianischen Bogotá den Turniersieg gesichert hatte.

Maria dominierte den Beginn der Partie gegen die Weltranglisten-138. In-Albon in der bei weitem nicht ausverkauften Halle. Nach dem problemlos gewonnen ersten Satz verlief die Partie allerdings deutlich ausgeglichener. Die wie gewohnt mit viel Slice agierende Maria geriet zunehmend in die Defensive gegen die häufig vorrückende Schweizerin und gab im zweiten Durchgang zum 3:4 entscheidend ihren Aufschlag ab. Im entscheidenden Satz ließ Maria bei 5:4 noch zwei Matchbälle aus, entschied die Partie dann aber im Tiebreak nach 2:45 Stunden für sich.

Die Nummer 71 der Welt hatte wie die Weltranglisten-65. Jule Niemeier aus Dortmund eine Wildcard für das stark besetzte Turnier erhalten. Niemeier steht am Mittwoch (nicht vor 17.00 Uhr/Eurosport) gegen die Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina vor einer äußerst schwierigen Aufgabe. Die Hamburger Qualifikantin Tamara Korpatsch, dritte deutsche Teilnehmerin im Hauptfeld, war am Montag in der ersten Runde der mit rund 715.000 Euro dotierten Veranstaltung ausgeschieden.

