Verletzter Radler in Bach gefunden - stirbt in Klinik

Ein schwer verletzter Fahrradfahrer ist in Mittelbiberach (Kreis Biberach) in einem Bach gefunden worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der 69-Jährige sei am Dienstag rund 70 Meter von seinem Rad entfernt entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Ein Krankenwagen habe den Schwerverletzten in eine Klinik gebracht, wo er seinen Verletzungen erlegen sei.

Der Fahrradfahrer sei wohl gestürzt; auf der Fahrbahn und am Fahrrad seien keine Unfallspuren festgestellt worden, die auf einen Zusammenstoß unter fremder Beteiligung hindeuteten. Auch könne ein medizinisches Problem ursächlich gewesen sein. Eine Polizeisprecherin konnte keine Angaben machen, wie lange der Mann im Bach lag. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.