200 Kilo unversteuerter Shisha-Tabak auf Toilette versteckt

Beamte vom Zoll haben in Karlsruher Shisha-Bars - unter anderem in einem Geheimversteck - 300 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifen-Tabak entdeckt.

Ein Fall stach dabei besonders hervor, wie das Zollamt am Donnerstag mitteilte. Der Betreiber einer Shisha-Bar behauptete demnach am Dienstag, nichts weiter zu verstecken. Die Beamten entdeckten entgegen seiner Behauptung in einer Toilette den Zugang zu einem Geheimversteck, in dem sie 210 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak fanden.

Darüber hinaus stellten sie in anderen Bars und Läden 90 weitere Kilogramm unversteuerten Tabak sowie 100 unversteuerte E-Shishas sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Steuerhinterziehung.

(dpa)