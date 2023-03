60 Liter unversteuerte E-Zigaretten-Liquids sichergestellt

Der Zoll hat bei Überprüfungen im Raum Sigmaringen und in der Region Oberschwaben zahlreiche Verstöße gegen das Tabaksteuerrecht festgestellt.

Wie das Hauptzollamt Ulm am Montag mitteilte, haben die Beamten einer Friedrichshafener Kontrolleinheit in den vergangenen Wochen mehr als 2000 unversteuerte Packungen mit insgesamt 60 Litern Liquids für E-Zigaretten in sieben Geschäften sichergestellt. Überwiegend habe es sich dabei um Shisha-Läden gehandelt. Allein bei einem Händler in Sigmaringen seien es 1650 Packungen gewesen, über die er angegeben habe, sie seien "privat".

Tabaksubstitute für E-Zigaretten, auch Liquids genannt, unterliegen seit Juli 2022 der Tabaksteuer und werden nach der abgelaufenen sechsmonatigen Übergangsfrist bundesweit verstärkt vom Zoll kontrolliert. Die Fälle wurden laut Mitteilung an das Hauptzollamt Ulm abgegeben. Die Händler erwartet demnach ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung und die Nachzahlung von 10.000 Euro Steuern.

(dpa)