72-Jähriger prallt mit Auto gegen Transporter und stirbt

Ein 72-Jähriger ist mit seinem Auto auf der Bundesstraße 463 bei Albstadt (Zollernalbkreis) in den Gegenverkehr geraten und ums Leben gekommen.

Er prallte am Montag mit seinem Wagen gegen einen entgegenkommenden Kleintransporter und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Seine 69 Jahre alte Beifahrerin und der Fahrer des Kleintransporters kamen mit Verletzung in Kliniken. Wieso der Mann auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar. Die Straße war nach dem Unfall bis in den Abend in beide Richtungen gesperrt.

(dpa)