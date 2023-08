82-Jähriger stürzt mit Krankenfahrstuhl Böschung hinunter

Ein Senior ist mit seinem Krankenfahrstuhl eine Böschung in einem Wald bei Haigerloch (Zollernalbkreis) hinuntergestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, habe der 82-Jährige am Samstag Kreislaufprobleme bekommen und dabei ungewollt seinen elektrischen Krankenfahrstuhl in Bewegung gesetzt. Mit diesem sei er dann eine rund zehn Meter hohe Böschung hinuntergestürzt. Einsatzkräfte der Bergwacht retteten den Mann aus dem unwegsamen Gelände, der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in eine Klinik. Der Mann war laut Polizei mit seinem 58-jährigen Sohn zum Pilze sammeln in dem Waldgebiet unterwegs gewesen.

(dpa)