Betrunkener soll auf Vater eingestochen haben

Ein stark alkoholisierter Mann soll in Balingen (Zollernalbkreis) mehrfach auf seinen Vater eingestochen haben.

Die Polizei nahm den 37-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes fest, wie die Beamten und die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Der 69 Jahre alte Vater sei außer Lebensgefahr.

Nachbarn hatten in der Nacht zum Sonntag die Polizei alarmiert, weil in der Wohnung der Eltern laut gestritten wurde. Im Treppenhaus fanden Einsatzkräfte den lebensgefährlich verletzten 69-Jährigen. Er kam in eine Klinik. Seine Frau habe angegeben, der gemeinsame Sohn habe auf seinen Vater eingestochen und sei zu Fuß geflüchtet.

Die Beamten suchten erfolgreich nach dem 37-Jährigen, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat, und nahmen ihn fest. Ein Haftrichter soll am Montag entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt. Hintergründe und die genauen Umständen der Tat sind den Angaben nach noch unklar.

(dpa)