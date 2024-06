Verdacht auf Geiselnahme im Polizeirevier: U-Haft

Wegen des Verdachts der Geiselnahme ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und Kriminalpolizei Balingen gegen einen 42-Jährigen aus Albstadt (Zollernalbkreis).

Dieser hatte laut Mitteilung am Donnerstag das Polizeirevier betreten und Zugang zum Zellentrakt gefordert. Dort hielt sich zu diesem Zeitpunkt ein am selben Morgen festgenommener 24-Jähriger auf. Dieser soll mehrere Körperverletzungsdelikte begangen haben. Bei einem seiner Opfer handelt es sich um den 42-Jährigen, dem der Jüngere am Dienstag mehrmals mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben soll.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der 42-Jährige zu dem ihm persönlich bekannten 24-Jährigen vorgelassen werden, um ihn für den Angriff zur Verantwortung zu ziehen. Zur Untermauerung seiner Forderung soll der 42-Jährige vorgetäuscht haben, eine Handgranate bei sich zu haben. Die Beamten ließen ihn nicht durch. Während des Gesprächs wurde der 42-Jährige überwältigt und festgenommen. Er war unbewaffnet und führte auch keine Sprengmittel mit sich. Verletzt wurde niemand.

Der 24-Jährige, der in den vergangenen Tagen in Albstadt drei Menschen ohne nachvollziehbaren Grund attackiert und verletzt haben soll, kam am Donnerstag in Untersuchungshaft.

(dpa)