Zusteller stehlen Ware aus Paketen: Fünf Männer in Haft

Einen Tag nach Hausdurchsuchungen bei Paketboten, die Waren aus Paketen gestohlen haben sollen, sind mehrere Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen.

Einen Tag nach Hausdurchsuchungen bei Paketboten, die Waren aus Paketen gestohlen haben sollen, sind mehrere Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. In mehr als 500 Fällen sollen sie hochwertige Versandartikel gegen minderwertige Waren ausgetauscht haben, wie die Polizei mitteilte.

Von 18 Verdächtigen waren am Mittwoch fünf verhaftet worden. Gegen sieben Zusteller lag ein Haftbefehl vor. Von zwei Beschuldigten fehlte auch am Donnerstag noch jede Spur.

Im Wert von rund 120.000 Euro sollen die Männer teure Handys, Elektronikartikel und auch hochwertige Kleidung in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und im Zollernalbkreis gestohlen haben. In die Pakete legten die Verdächtigen minderwertige Ware in ähnlicher Beschaffenheit und von ähnlichem Gewicht. Die Pakete wurden anschließend wieder verschlossen und an die Empfänger ausgeliefert. Im November 2022 hatte das Transportunternehmen Anzeige erstattet.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen in Albstadt (Zollernalbkreis) und Tübingen hatten die Ermittler am Mittwoch mutmaßliches Diebesgut wie Elektroartikel und Bargeld gefunden.

(dpa)