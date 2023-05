Lkw kommt von A8 ab: Fahrer von Pannenauto schwer verletzt

Ein 20 Jahre alter Autofahrer, der auf Autobahn 8 eine Panne hatte, ist kurz danach schwer verletzt worden: Ein Lkw-Fahrer sei hinter dem Autobahndreieck Leonberg von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Wagen auf der Standspur geprallt, teilte die Polizei mit.

Ein 20 Jahre alter Autofahrer, der auf Autobahn 8 eine Panne hatte, ist kurz danach schwer verletzt worden: Ein Lkw-Fahrer sei hinter dem Autobahndreieck Leonberg von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Wagen auf der Standspur geprallt, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurde der 20-Jährige, der in dem Pkw saß, schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn am Freitagabend in ein Krankenhaus.

An der Zugmaschine des Lkw wurde der Dieseltank aufgerissen, der Kraftstoff floss ins Erdreich. Dieses sollte nach der Unfallaufnahme abgetragen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Bergung des Lkw wurde ein Kran angefordert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme mussten zeitweise zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang und den Verletzungen des Autofahrers aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

(dpa)