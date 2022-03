Brücke nach tödlichem Unfall auf Bundesstraße 30 gesperrt

Ein junger Mann stirbt bei einem Zusammenstoß seines Wagens mit einem Lkw. Feuer zerstört beide Fahrzeuge und beschädigt die Fahrbahn auf einer Brücke. Die Standfestigkeit des Bauwerks muss überprüft werden.

Eine Brücke der Bundesstraße 30 im Kreis Ravensburg bleibt nach einem tödlichen Unfall zunächst weiter gesperrt. Im Laufe des Vormittags solle ein Statiker die Brücke prüfen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch.

Ein 19 Jahre alter Autofahrer war am Dienstagabend aus bislang unklaren Gründen bei Bad Waldsee von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen frontal auf einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt. Die Fahrzeuge gerieten durch den Zusammenstoß in Brand. Der junge Mann starb, der Fahrer des Lastwagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Durch das Feuer wurde die Fahrbahn im Bereich der Brücke stark beschädigt. Ein Statiker solle nun prüfen, ob die Brücke einsturzgefährdet ist oder sich Teile davon lösen könnten, hieß es. Die Unfallstelle habe deshalb bislang noch nicht geräumt werden können. Eine Umleitung führt durch Bad Waldsee.

Eine Kreisstraße sowie eine Bahnstrecke, die unter Brücke verlaufen, waren in Folge des Unfalls zunächst gesperrt worden. Der Bahnverkehr wurde mittlerweile wieder aufgenommen, die Straße ist weiterhin gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220302-99-346787/3 (dpa)