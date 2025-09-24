Icon Menü
Zusammenstoß: Junge Joggerin stößt gegen Feuerwehrfahrzeug

Zusammenstoß

Junge Joggerin stößt gegen Feuerwehrfahrzeug

Eine junge Frau geht in Bad Säckingen Laufen und prallt ausgerechnet mit einem Feuerwehrfahrzeug zusammen. Wie konnte das passieren?
Von dpa
    •
    •
    •
    Eine Joggerin ist mit einem Feuerwehrfahrzeug zusammengestoßen. (Symbolbild)
    Eine Joggerin ist mit einem Feuerwehrfahrzeug zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Mit einem Feuerwehrfahrzeug ist eine 16 Jahre alte Joggerin in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war das Feuerwehrauto am Dienstag auf dem Weg zu einem Einsatz. Die Joggerin lief in gleicher Richtung und erschreckte sich wohl durch das Einschalten von Martinshorn und Blaulicht. Sie versuchte auszuweichen und es kam zum Zusammenstoß. Die Jugendliche kam in ein Krankenhaus.

