Junge Joggerin stößt gegen Feuerwehrfahrzeug

Mit einem Feuerwehrfahrzeug ist eine 16 Jahre alte Joggerin in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war das Feuerwehrauto am Dienstag auf dem Weg zu einem Einsatz. Die Joggerin lief in gleicher Richtung und erschreckte sich wohl durch das Einschalten von Martinshorn und Blaulicht. Sie versuchte auszuweichen und es kam zum Zusammenstoß. Die Jugendliche kam in ein Krankenhaus.

Bad Säckingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waldshut Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis