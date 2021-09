War ein Eigenheim früher wirklich günstiger als heute?

Plus Die Preise für Grundstücke und Bauleistungen steigen. Gleichzeitig sind die Zinsen niedrig wie nie und die Einkommen gestiegen. Doch welcher Trend schlägt unter dem Strich stärker durch?

Ein Rückzugsort, die Absicherung fürs Alter, eine sichere Wertanlage: Diese Zuschreibungen machen das Eigenheim für viele zum erstrebenswerten Ziel. Doch statt sich ihm zu nähern, scheinen sich viele immer weiter davon zu entfernen aufgrund steigender Bau- und Grundstückspreise. Auf der anderen Seite machen Einkommenszuwächse und die niedrigen Zinsen das Eigenheim erreichbarer. Wie viel also ist dran an der Annahme, immer weniger könnten sich heute ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung leisten?