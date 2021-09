Bauen

vor 18 Min.

Dieser Schindelmacher aus dem Schwarzwald ist einer der letzten seiner Art

Plus Georg Albiez ist Schindelmacher. Sein Handwerk gibt den Häusern im Schwarzwald ihr Gesicht - und auch vielen Höfen im Allgäu. Doch davon leben kann er nicht.

Von Uli Fricker

Georg Albiez aus dem Schwarzwald ist ein vielbeschäftigter Mann. Man muss schon Geduld haben, wenn man an ihn rankommen will. „Letztes Jahr hätte ich keine Zeit für einen Pressetermin gehabt“, sagt er eilig am Telefon. Aber im Sommer 2021, das müsste schon gehen. Der Waldbesitzer hat mit 66 Jahren das Rentenalter erreicht, aber nur theoretisch. Tatsächlich hat Albiez so vieles am Laufen, dass er seine Termine am Computer ordnen muss, der in der niedrigen Stube seines Hofes steht und so wirkt, als habe sich die Moderne ins Mittelalter verlaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen