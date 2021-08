Warum sich eine eigene Immobilie als Altersvorsorge nicht immer lohnt

Plus Unabhängigkeit, keine Miete, Lebensqualität: Eine eigene Immobilie halten viele für eine gute Geldanlage. Doch der Kauf ist nicht immer sinnvoll.

Vom Risiko des Aktienmarkts abgeschreckt und von den niedrigen Zinsen auf dem Festgeldkonto enttäuscht, erscheint für viele das eigene Haus als beste Geldanlage. Auch die Vorstellung, im Alter mietfrei im Eigenheim zu wohnen, wirkt verlockend. Doch Wirtschaftswissenschaftler Prof. Steffen Sebastian warnt: „Der Kauf einer Immobilie macht sehr viel seltener Sinn als angenommen.“ Drei Experten erklären, worauf es bei einer Immobilie als Kapitalanlage und als Altersvorsorge ankommt.