Gute Nachricht für Bauherren: Der Rohstoff-Mangel schwächt sich ab

Plus Fehlendes Material macht Bauherren das Leben schwer. Nun entspannt sich die Situation langsam. Die schlechte Nachricht: An hohen Preisen ändert das erst einmal nichts.

Bauen ist in Deutschland zu einem teuren Unterfangen geworden – doch nun ist zumindest eine leichte Entspannung in Sicht. "Der Materialengpass auf dem Bau hat sich geringfügig abgemildert", wie aus einer aktuellen Umfrage des ifo Instituts hervor geht.