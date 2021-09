Immobilien

05.09.2021

Baulandpreise in der Region steigen extrem - und sorgen für sozialen Sprengstoff

Plus Dass Wohnen immer teurer wird, liegt auch am Mangel an Bauland. Die Preise sind mittlerweile so hoch wie nie. Das sorgt in Gemeinden für sozialen Sprengstoff.

Von Matthias Zimmermann

Der Ammersee ist schön. Bei jedem Wetter sieht er etwas anders aus. Man kann beim Spazierengehen die Berge sehen und im sauberen Wasser planschen. Weil das kein Geheimnis ist, lockt der See viele Menschen an. Nicht wenige wollen am liebsten gleich ganz dableiben. Mit dem nötigen Vermögen geht das auch. Die Grundstücks- und Immobilienpreise in den Seegemeinden sind hoch – und sie steigen weiter. Beispiel Dießen. Rund 11.000 Menschen wohnen in dem Markt mit seinen 25 Gemeindeteilen. Die Möglichkeiten zur Erweiterung sind begrenzt. Die Preise für Grundstücke kennen dafür scheinbar keine Grenze nach oben.

