Immobilien

10:02 Uhr

Plus 22 Prozent: Mieten in Augsburg steigen stärker als in München

Plus Die Mieten in Bayern steigen zwar weiterhin, vielerorts aber nicht mehr so stark. In Augsburg ging es in den vergangenen fünf Jahren rasant nach oben.

Von Michael Kerler

Fast hatte man sich daran gewöhnt, dass die Mieten Jahr für Jahr große Sprünge nach oben machen, nun zeichnet sich aber einer neuen Studie des Immobilienverbands Deutschland zufolge eine Entspannung ab. „Im Bayerntrend sind zwar keine Mietrückgänge, aber abgebremste Steigerungen zu beobachten“, sagte Professor Stephan Kippes, Leiter des Marktforschungsinstituts des Verbandes, in dem Immobilienberater und Makler organisiert sind.

