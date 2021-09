Immobilien

Wie schaffe ich es, in Bayern Mitglied einer Wohnbaugenossenschaft zu werden?

Selbstbewusst – wie hier in Friedberg bei Augsburg – treten Baugenossenschaften auf dem Wohnungsmarkt auf. In vielen Orten der Region gibt es gemeinnützige Modelle, die das Wohnen günstiger halten sollen.

Plus Wer ein Haus kaufen möchte, muss sehr viel Geld in die Hand nehmen. Immer weniger können sich das alleine leisten. Gemeinsam aber kann es klappen.

Von Stefan Küpper

Wer in diesen Tagen wieder und wieder sein Erspartes nachzählt, die Kreditangebote durchkalkuliert, beim nächsten zum Verkauf stehenden Grundstück erneut überboten wird und die nächste einigermaßen akzeptable Wohnung doch an das mit einem dicken Erbe (und der entsprechend höheren Eigenkapitaldecke) ausgestattete Paar geht, könnte darüber nachdenken in einer Wohnungsbaugenossenschaft zu zeichnen. Aber was ist das eigentlich genau? Und wie kommt man da rein? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

