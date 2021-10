Interaktive Grafiken

vor 35 Min.

Wo in der Region die Immobilienpreise bis 2030 voraussichtlich am stärksten steigen

Plus Die Corona-Krise hat die Kosten für Haus und Wohnung weiter in die Höhe gejagt. Unsere Grafiken zeigen, wie sich die Immobilienpreise in Ihrem Landkreis bis 2030 entwickeln.

Von Fabian Kluge

Immobilienpreise explodieren, der Wohnungsmarkt ist überhitzt, die Bau-Branche boomt - Formulierungen wie diese zeigen: Die Situation auf dem Immobilienmarkt ist angespannt. Wer zu Beginn der Corona-Pandemie noch an eine Trendwende glaubte, sieht sich mittlerweile getäuscht: Seit Datenerfassung des Statistischen Bundesamts im Jahr 2000 sind die Immobilienpreise nie stärker gestiegen als in diesem Frühjahr. Die Corona-Krise wirkte also - um im Sprachbild zu bleiben - eher wie ein Brandbeschleuniger als ein Feuerlöscher. Viele stellen sich deshalb die Frage: Lohnt es sich überhaupt noch, eine Immobilie zu kaufen? Wo steigen die Preise in den nächsten Jahren weiter und wo sinken sie vielleicht? Unsere interaktiven Grafiken, die auf den Prognosen des "Postbank Wohnatlas'" beruhen, zeigen Ihnen, wie sich die Immobilienpreise in Ihrem Landkreis oder in Ihrer Stadt bis 2030 entwickeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen