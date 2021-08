Kreis Augsburg

11:37 Uhr

Wie aus einem fast 100 Jahre alten Gebäude ein Traumhaus wird

Plus Matthias Herb und Bernadette Gerber aus Thierhaupten sanieren ein altes Bauernhaus. Nach vier Jahren Bauzeit ist ein Ende in Sicht. Wie die Renovierung abläuft.

Von Andreas Dengler

Die neuen Edelstahlrohre reflektieren das wenige Licht, das über den Lichtschacht in den dunklen Heizungskeller fällt. Mit der Taschenlampe am Smartphone leuchtet Matthias Herb auf den Boden. Auf dem hellgrauen Beton sind Markierungen, die bereits erahnen lassen, wo später die Gasheizung stehen wird. Wer das sieht, denkt nicht, dass der Kellerraum schon vor knapp 100 Jahren errichtet wurde. Alles wirkt wie in einem Neubau - zumindest fast. Die Deckenhöhe ist deutlich niedriger. Wer größer als 1,75 Meter ist, zieht automatisch den Kopf ein. Statt einer geraden Decke ragt über dem Kellerraum ein Kappengewölbe. Gleichmäßig reihen sich Bogen an Bogen, die mit Eisenträgern miteinander verbunden sind.

