Finanzen

07:08 Uhr

So sparen Sie Steuern beim Vererben des Hauses

Immobilien sind in den vergangenen Jahren massiv teurer geworden.

Plus Steigende Immobilienpreise können dazu führen, dass Erben von hohen Forderungen des Fiskus überrascht werden. Nießbrauch kann da eine Lösung sein. So geht's.

Von Matthias Zimmermann

Die eigene Immobilie macht oft einen großen Teil des Vermögens aus. Daher will die Übergabe an die nächste Generation gut vorbereitet sein. Denn die steigenden Immobilienpreise können sonst schnell zu unerwarteten Erbschaftsteuerforderungen des Finanzamts führen. Übergabe mit Nießbrauch ist eine beliebte Möglichkeit, um dem zu entgehen. Notar Bernhard Hille aus Augsburg erklärt, was man dazu wissen muss.

