Steigende Zinsen, teures Material: War Bauen früher wirklich einfacher?

Plus Baukosten steigen, Grundpreise ebenfalls. Da liegt die Frage nahe: War früher nicht alles besser, wenn es um die Erfüllung des Traums vom Eigenheim geht?

Von Dominik Bunk

Junge Menschen machen in sozialen Medien zynische Witze darüber, was sich ihre Eltern zum erreichten 30. Lebensjahrs leisten konnten – und wo sie sich selbst sehen. Auf der Seite der Eltern steht etwa ein Haus samt Familie, auf der anderen sie selbst, deren Lohn gerade für die Miete reichen werde. Sind diese Witze übertrieben? Mehr als 600.000 Euro zahlen die Deutschen Ende 2022 im Schnitt für ein Haus. Für den Finanzierungsvermittler Interhyp ein Höchststand. Und vor allem für junge Menschen eine immens hohe Summe. Ein großer Teil der Bevölkerung, besonders in ländlichen Gebieten, lebt heute im Eigenheim, das oft noch vor der Jahrtausendwende gebaut oder gekauft wurde. Und das, obwohl die Zinsen damals, als zahlreiche Neubaugebiete entstanden sind, viel höher waren. Wie konnten sich Familien früher also Häuser leisten, wo es für junge Menschen heute fast utopisch wirkt?

Was die Preise auch um Augsburg in die Höhe treibt

Die Grundstückspreise steigen seit Jahren rasant. Zahlte man in Bayern 1996 für den Quadratmeter baureifen Grund noch umgerechnet 107 Euro, waren es laut dem Landesamt für Statistik im Jahr 2020 rund 350 Euro.

