Tierbisse, Diebstahl, Brand, Ertragsausfall: Auch die Solaranlage sollte versichert werden

Immer mehr Hauseigentümer erzeugen mit Photovoltaik auf dem Dach eigenen Strom. Häufig vergessen wird der Versicherungsschutz. Das kann teuer werden.

Eine Versicherungspflicht für die Photovoltaikanlage (PV-Anlage) gibt es zwar nicht. Verbraucherschützer aber raten dringend, eine Versicherung abzuschließen. Schließlich liegen die Investitionskosten meist im fünfstelligen Euro-Bereich. Durch Sturm, Blitzschlag, Hagel, Schneedruck, Feuer und vieles andere mehr kann die Anlage beschädigt werden. Dann trägt der Besitzer die Kosten der Reparatur oder Neuinstallation. Der Ertragsausfall durch nicht erzeugten Strom kommt hinzu.

Zur Wahl stehen zwei Möglichkeiten: Die Absicherung der Anlage als Zusatz in der Wohngebäudeversicherung oder der Abschluss einer speziellen PV-Anlagen-Versicherung.

Variante 1: Zusatz zur Wohngebäude-Police

Am bequemsten ist es, die Anlage über die Wohngebäudeversicherung abzusichern, die Hausbesitzern als Schutz vor den Risiken Feuer, Sturm, Leitungswasser, Hagel und anderen Naturereignissen ohnehin empfohlen wird. "Man muss dem Wohngebäudeversicherer die PV-Anlage sowieso melden, weil sie den Gebäudewert erhöht und eine Gefahrenerhöhung darstellt", erläutert Philipp Wolf, Versicherungsreferent der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Aber Vorsicht: Durch die Meldung allein wird die Anlage noch nicht automatisch in den Versicherungsschutz einbezogen. Vielmehr muss der Zusatzbaustein Photovoltaik extra vereinbart werden. Ist das geschehen, hat der Kunde einen Vorteil gegenüber dem Abschluss einer eigenständigen PV-Anlagen-Versicherung: Die Regulierung von Schäden liegt in einer Hand. Beschädigt beispielsweise ein Brand sowohl das Haus als auch die PV-Anlage, muss sich der Kunde nur an den Wohngebäudeversicherer wenden, nicht auch an den Anbieter der PV-Anlagen-Versicherung.

Nach den Erfahrungen der Verbraucherschützer ist das hilfreich bei einem Streit über die Zuständigkeit. Lässt sich nicht klären, ob das Feuer von der PV-Anlage auf das Haus übergegangen ist oder umgekehrt, müsse der Kunde nicht befürchten, von den Versicherungen hin- und hergeschickt zu werden.

Variante 2: Spezielle Photovoltaikversicherung

Mit einer eigenständigen PV-Anlagen-Police lassen sich meist mehr Risiken abdecken als über eine Wohngebäudeversicherung. Laut dem Bund der Versicherten (BdV) leisten die Spezialversicherungen außer bei Schäden etwa durch Feuer und Sturm auch bei Kurzschlüssen sowie falscher Bedienung oder Ungeschicklichkeit der Betreiberin oder des Betreibers Versicherungsschutz. Außerdem könne der Ertragsausfall mitversichert werden, der dadurch entsteht, dass bei einem Schaden kein eigener Strom verkauft werden kann und fremder Strom zugekauft werden muss.

Die Verbraucherzentralen sehen einen Vorteil darin, auch den Diebstahl von Solarmodulen sowie Schäden durch Tierbisse in einer eigenständigen Police mitversichern zu können. "Zu Marderbissen kommt es durchaus öfter an PV-Anlagen", sagt Referent Wolf. Ob der Ertragsausfall mitversichert werden sollte, hängt seiner Einschätzung nach unter anderem von der Finanzierung der Anlage ab: Wurde sie kreditfinanziert, ist der Besitzer auf die Einnahmen durch den Stromverkauf möglicherweise angewiesen, um die Kreditraten bedienen zu können.

Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) können auch Schäden durch Konstruktions-, Material- und Ausführungsfehler in eine PV-Versicherung einbezogen werden.

Wie hoch sind die Kosten?

Wird die PV-Anlage als Zusatzbaustein in die Wohngebäude-Police einbezogen, müssen die Versicherten meist nur einen "kleinen Aufpreis" zahlen, wie die Verbraucherzentralen berichten. Nach Angaben des Verbraucherportals Finanztip.de gibt es sogar Anbieter, bei denen die Unternehmen erst ab einer bestimmten Leistung der Anlage höhere Versicherungsbeiträge verlangen und kleinere Anlagen kostenlos mitversichern.

Teurer wird es mit einer eigenständigen PV-Versicherung. Laut Finanztip.de liegen die Jahresbeiträge zwischen rund 50 und 250 Euro für eine neue Anlage mit einem Wert von 20.000 Euro und 20 Kilowattstunden Leistung. Zu diesem Preis könne ein Ertragsausfall für sechs Monate mitversichert werden. Die Selbstbeteiligung des Kunden belaufe sich auf bis zu 250 Euro je Schadensfall. Tipp: Einen kostenlosen Vergleichsrechner stellt das Portal www.photovoltaikversicherung-vergleichen.de bereit.

Fahrlässigkeit mitversichern

Unabhängig davon, ob die Wahl auf eine Wohngebäude- oder eine spezielle PV-Versicherung fällt, sollte "grobe Fahrlässigkeit" mitversichert werden, rät die Verbraucherzentrale. Ein Beispiel: Der Hausbesitzer lagert leicht brennbares Material in der Nähe des Wechselrichters der Anlage. "Kommt es durch die Sonneneinstrahlung zum Brand, kann die Versicherung die Leistung verweigern, wenn sie dem Kunden grob fahrlässiges Verhalten nachweist und dieses Verhalten nicht mitversichert ist", erklärt Experte Wolf.