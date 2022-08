Wie Habeck und Lindner den Traum vom Eigenheim zerstören

Es war vollkommen in Ordnung, die alte KfW-Förderung einzustampfen, dies hätte viel früher passieren müssen. So wie sie von der Vorgängerregierung gestaltet war, hat quasi jedes Haus die Bedingungen erfüllt, und wurde in Milliardenhöhe von Baukonzernen für ordinäre Wohnanlagen als Standard-Finanzierungselement abgezockt, die Förderung war eine verdeckte Subvention, und so hat sie die Vorgängerregierung auch gedacht. Und das weiß auch Herr Grimm. Nun kommen neue Förderungen, die zielgenau die politischen Gestaltungspläne umsetzen: nachhaltiges, klimafreundliches Bauen mit weniger Flächenversiegelung. Die Lobby heult und präsentiert Einzelschicksale. Der Traum vom freistehenden Eigenheim ist nicht mehr zeitgemäß und ich freue mich, dass wieder richtig planvolle Politik gemacht wird und nicht nur die Industrielobbys gefördert werden. Genau letzteres hat uns ja in die hoffentlich heilsame Wirtschaftskrise geritten, in der wir heute sitzen.

