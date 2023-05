Bauen & Wohnen

Dämmen und Bauen mit Stroh: Ein alter Baustoff wird wiederentdeckt

Zimmermeister Benedikt Kaesberg (im karierten Hemd), Geschäftsführer der Baustroh GmbH aus Verden, erklärt, wie die Strohballen in die Gebäude-Holzkonstruktionen eingesetzt werden.

Plus Stroh ist früher in Fachwerkhäusern verwendet worden. Es kann heute bei der Dämmung und in der Wandkonstruktion eingesetzt werden. Wie solche Gebäude aussehen.

Von Joachim Göres

Stroh – darunter versteht man trockene Halme von gedroschenem Getreide. Davon gibt es mehr als genug auf den Feldern: Laut Fachverband Strohballenbau Deutschland (Fasba) könnte etwa ein Fünftel des bei der jährlichen Getreideernte anfallenden Strohs dem landwirtschaftlichen Kreislauf entnommen und zum Bauen eingesetzt werden. Das würde für die Dämmung von rund 350.000 Einfamilienhäusern reichen.

Noch wird Stroh in Deutschland nur selten als Baumaterial verwendet – das soll sich ändern, wenn es nach den mehr als 150 Architekten, Handwerkern, Ingenieuren und Forschern geht, die sich aus ganz Deutschland am Wochenende in Lüneburg zum Deutschen Strohbautag trafen.

