11:51 Uhr

Immer mehr Ortskerne bluten aus – wie lässt sich der Leerstand bekämpfen?

Der Ortskern von Bachhagel gab lange ein trübes Ortsbild ab. Verlassene Gebäude prägten das Zentrum. Durch ein umfassendes Erneuerungsprogramm sagte die Gemeinde dem Leerstand aber den Kampf an.

Plus Auf dem Land nimmt die Zahl leer stehender Häuser zu, auch in der Region. Lösungen sind kompliziert, aber möglich. Gemeinden wie Heretsried oder Bachhagel zeigen, wie es geht.

Von Moritz Maier

Noch vor einigen Jahren gab der Ortskern der Gemeinde Bachhagel im Landkreis Dillingen ein trauriges Bild ab. Mehrere alte Häuser in der Dorfmitte waren verlassen und drohten zu verfallen. Die 2200-Einwohner-Gemeinde nordwestlich von Dillingen stand symptomatisch für viele kleine Dörfer im ländlichen Schwaben. Denn außerhalb der Städte nimmt der Leerstand zu. Für Mensch und Natur kann das zum Problem werden. Lösungen sind häufig nicht leicht zu finden. Doch mit kreativen Ansätzen gelingt es Gemeinden, den Trend umzukehren. Das zeigt gerade Bachhagel.

Die Gemeinde Bachhagel hat sich entschieden, ihren Dorfkern zu erneuern. Für die Planung entstand 2018 dieser Entwurf. Foto: Andreas Zidar (Archivbild)

Anstatt wie in vielen anderen Orten am Ortsrand Neubaugebiete auszuweisen, geht die Gemeinde einen anderen Weg. Sie hat ihr Dorfzentrum komplett erneuert, dabei entstand neuer Wohnraum. Aber auch Besitzern von privatem Wohneigentum wird in Bachhagel ein ungewöhnlicher Weg geboten, um ihre Altbauten zu modernisieren. Das Dorf ist nur ein Beispiel im ländlichen Schwaben, das zeigt: Durch Engagement und Ideenreichtum der Verwaltung sowie der Menschen vor Ort bekommen junge Leute Anreize, auf dem Land zu bleiben und ihre Heimat nicht zu verlassen.

