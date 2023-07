Was es bedeutet, ein Haus zu sanieren

Häuser und Heizungen sollen in den kommenden Jahren in großem Maßstab modernisiert werden. Was aber kostet das? Wie groß ist der Aufwand? Wo liegt der Nutzen?

Das Reiheneckhaus, dessen Eingangstür Silja Roever dem Besucher öffnet, besticht durch seine Fassade aus warmem Holz. In der neuen Pergola lässt sich im Schatten gemütlich Kaffee trinken, im grünen Garten stehen die Bobby-Cars der Kinder. Wären da nicht die Gebäude in der Nachbarschaft, würde man nicht denken, dass es sich um ein Haus Baujahr 1969 handelt. Es braucht nur einen Bruchteil der Energie vor der Sanierung, der Komfort ist deutlich höher. „Wir waren uns sicher: Wenn wir sanieren, dann machen wir es richtig“, sagt die Hauseigentümerin. Die Reform des Gebäude-Energiegesetzes hat den Fokus der Öffentlichkeit zuletzt so stark wie selten zuvor auf das Thema Heizung und Sanierung gelenkt. Was es bedeutet, ein Haus umfassend zu modernisieren, wie man es gut macht und welche Kosten und welcher Aufwand anfallen, sieht man gut am Beispiel des Eigenheims von Silja, 38, und Simeon Roever, 37.

Alles begann Ende 2018. Die Familie hatte gerade Zuwachs bekommen, als das Ehepaar begann, sich nach einem eigenen Haus umzusehen. „Wir haben uns für das Haus recht spontan und schnell entschieden“, erinnert sich Silja Roever. Das Reiheneckhaus hat eine gute, ruhige, aber zentrale Lage in Kempten, liegt in der Nähe des Wohnhauses der Eltern, in den Garten verliebte sich das Ehepaar sofort. „Vor allem haben wir gesehen, was man aus dem Haus machen kann.“ Das Haus ist nach Süden ausgerichtet, es hat viel Sonne. Das Gebäude sollte aber stärker auf die Bedürfnisse der Familie ausgerichtet werden, eine Sanierung stand an. „Unser Budget war begrenzt, deshalb wollten wir möglichst viel in Eigenleistung machen.“ Dass Silja Roever selbst als Innenarchitektin tätig ist und ihr Mann als Zimmerer arbeitet, kam ihnen entgegen. Statt in der Elternzeit auf Reise zu gehen, verwandelten sie das Haus in Kempten 2019 in eine Baustelle.

Das Reihenhaus heute: Das Gebäude bekam eine 30 Zentimeter dicke Dämmung aus Holz und Zellulose Stoffen. Foto: Michael Kerler

Im Erdgeschoss optimierte die Familie den Grundriss, brach Wände heraus. Es entstand ein großer Raum mit einem Wohnbereich und einer Küche. An der Ostseite wurden Fenster eingebaut, die es vorher nicht gab. Die Räume bekamen einen Eichenboden aus Echtholz, Kalkputz an den Wänden sorgt für ein besseres Raumklima. Im ersten Stock verabschiedete sich die Familie von der Badewanne und installierte eine Dusche, auf dem Stockwerk liegen heute auch die drei Spiel- und Kinderzimmer. Das Elternschlafzimmer ist unter dem Dach.

Modernisierung auf den Effizienzhausstandard 55 der KfW

Ein wichtiger Sanierungsschritt war die Modernisierung der Gebäudehülle. „Wir wollten das Gebäude auf einen zeitgemäßen Standard sanieren, um somit für nächsten Jahrzehnte günstig und gut zu wohnen“, sagt Silja Roever. „Das war damals Effizienzhausstandard 55 der KfW“, also ein Gebäude das nur 55 Prozent der Energie eines Durchschnittshauses benötigt. Die 30 Zentimeter dicken Ziegelwände des Reihenhauses erhielten eine ebenfalls 30 Zentimeter dicke, hochwertige Dämmung aus natürlichen Stoffen. Die Ölheizung im Keller flog raus, heute heizt die Familie mit einem Kaminofen mit Wassertasche im Wohnzimmer. Eine kleine Brauchwasserwärmepumpe liefert ganzjährig Warmwasser, der Strom stammt zum Teil von der neuen Photovoltaikanlage. Eine Infrarotheizung im Bad sorgt für Komfort, wenn man sich nach dem Duschen abtrocknet oder das Baby badet. Eine dezentrale Lüftungsanlage mit hoher Wärmerückgewinnung bringt frische Luft in das Innere, diese befindet sich dezent im Treppenhaus. Das Fenster aufmachen kann man trotzdem jederzeit.

„Bei der Qualität wollten wir keinen Abstrich machen. Da unsere Mittel aber begrenzt waren, haben wir uns genau überlegt, was wir wirklich benötigen“, sagt Silja Roever. Dieses Vorgehen hielt die Baukosten im Rahmen. Eine Fußbodenheizung gibt es zum Beispiel nur im Badezimmer. Die Treppenstufen schliff das Ehepaar ab, darunter kam schönes Eichenholz zum Vorschein. Das Treppengeländer von einst wurde von Plastik befreit, frisch lackiert und bekommt dadurch eine moderne Optik. Durch das Schließen des Treppengeländers entstand ein Wäscheabwurf.

Ingenieur Johannes Ranzmeyer setzt vor Sanierung auf Bestandsaufnahme

Begleitet hat das Projekt von Beginn an Diplom-Ingenieur Johannes Ranzmeyer, der mit seinem Team in Augsburg und Nördlingen Büros für energieeffizientes Bauen und Sanieren betreibt. „Viele der Nachkriegshäuser aus den 50er, 60er und 70er Jahren lassen sich perfekt sanieren“, sagt er. „Die Architektur war sehr schlicht und praktisch, darauf kann man aufbauen.“ Für ihn ist die stärkere Sanierung von Häusern unumgänglich, nicht nur um in Deutschland die Klimaziele zu erreichen, sondern auch um mehr Komfort und Wohngesundheit in die Gebäude zu bringen. Zugleichen seien zu viele Vorurteile und falsche Vorstellungen zum Sanieren in der Bevölkerung weit verbreitet. Es helfe nur Aufklärung.

Der erste, wichtigste Schritt vor einer Sanierung ist für Ranzmeyer eine ehrliche Bestandsaufnahme des Gebäudes. Wie ist die Statik, wie sieht die Dämmung aus? In welchem Zustand ist der Kamin, gibt es Risse im Mauerwerk? Hat die Heizung ein Ein- oder Zweirohrsystem? Ist das Haus mit Giftstoffen wie Lindan, PCB oder DDT belastet? Findet sich radioaktives Radon-Gas im Keller, ein Problem gerade in Süddeutschland? Dies alles höre sich dramatisch an. „Es sind aber alles lösbare Probleme“, beruhigt Ranzmeyer.

Dämmung muss nicht mit Styropor erfolgen

In einem zweiten Schritt überlegt der Bauingenieur, was die Eigentümer mit der Sanierung erreichen wollen. Der Fachmann rät zu einem möglichst hohen Energieeffizienzstandard. Die Dämmung der Gebäudehülle ist dabei ein zentrales Thema. „Leider hat das Dämmen einen schlechten Leumund und es bestehen in der Bevölkerung viele Vorurteile“, bedauert er. „Dabei braucht man nicht mit rohölbasierten Kunststoffen dämmen“, ist er überzeugt. Bei älteren Gebäuden sind Steinwolle oder Holzweichfasern plus Zellulose besser geeignet. Diese sind diffusionsfähig und lassen Feuchtetransporte nach außen zu. Ein Außenwanddämmung verringert die Gefahr von Schimmelbildung und schafft höhere Behaglichkeit. In der kalten Jahreszeit entstehen häufig Probleme durch falsches oder unzureichendes Lüften. Da könnte eine Lüftungsanlage unterstützen. Die Kosten einer sinnvollen Sanierung lassen sich durch Förderprogramme der Bafa oder KfW bis zu 50 Prozent kompensieren.

Beginnt im dritten Schritt die Sanierung, rücken die Arbeiter auf der Baustelle an, werde die Kommunikation immer wichtiger, weiß Ranzmeyer aus Erfahrung. Dass Silja Roever als Innenarchitektin viel auf der Baustelle vertreten war und die Planung vorangetrieben hat, war extrem viel wert.

Ingenieur Johannes Ranzmeyer (rechts) hat die Sanierung des Hauses von Silja Roever begleitet. Foto: Michael Kerler

Insgesamt hat das Ehepaar neben den Kosten für den Kauf zusätzlich rund 150.000 Euro für die Sanierung ausgegeben. Ein Großteil davon wurde durch Fördermittel finanziert. Ihr Haus hat dadurch den Standard eines Neubaus. Inzwischen sind die Kosten allerdings gestiegen. „Selbst mit Eigenleistung wäre es heute schwer, die Sanierung mit diesem Budget zu stemmen“, sagt Ranzmeyer.

Die Kosten der Sanierung lagen bei 150.000 Euro - Zuschüsse helfen

Ohne Eigenleistung rechnet er mit Mehrkosten von rund 100.000 Euro. Eine vergleichbare Sanierung käme dann auf rund 250.000 bis 300.000 Euro.

Heute leben Silja Roever und ihr Mann Simeon Roever mit ihren drei Kindern seit vier Jahren in dem sanierten Gebäude, das mit dem „Energiezukunft Altbau"-Preis 2020 des Energie- und Umweltzentrums Allgäu ausgezeichnet wurde.

Silja Roever hat ihre Erfahrungen zu einem Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bei der Planung und Betreuung energieeffizienter Neubau- und Sanierungsprojekte gemacht. "Wir würden die Sanierung wieder genauso machen. Das Haus funktioniert für uns perfekt“, sagt sie. „Wir fühlen uns wohl.“