Ziel verfehlt? Reaktionen auf die geplante Verteilung der CO2-Abgabe

Mieter sollen die Klimaabgabe künftig nicht mehr alleine zahlen müssen, sondern mit Vermietern teilen. Ist das fairer? Am Modell gibt es Kritik von beiden Seiten.

Können Mieterinnen und Mieter in alten Wohnungen sich bald über neue Fenster oder eine effizientere Heizung freuen? Mit einer neuen Verteilung der CO2-Abgabe will die Bundesregierung einen Anreiz für Sanierungen schaffen. Doch Thomas Weiand, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des Mietervereins Augsburg und Umgebung, ist skeptisch: "Ob das einen Schub gibt, bleibt abzuwarten." Selbst wenn: Die Modernisierungskosten könne der Vermieter umlegen, was meist zu einer dauerhaften Mieterhöhung führe.

Eine Tonne CO2, die beim Heizen ausgestoßen wird, kostet in Deutschland aktuell 30 Euro. Ein Preis, den bislang in der Regel Mieterinnen und Mieter zahlen müssen. Auch dann, wenn das Haus schlecht gedämmt ist, eine alte Heizung hat und hohe Emissionen deshalb nahezu unvermeidbar sind. Ab 2023 will die Bundesregierung das ändern. Der Plan, der noch ins Kabinett und in den Bundestag geht, sieht ein Stufenmodell vor. Vermieterinnen und Vermieter sollen einen Teil der Abgabe übernehmen, der sich nach der Energieeffizienz des Hauses richtet. Nur falls das den höchsten Standard EH55 erfüllt, der bedeutet, dass das Gebäude nur 55 Prozent der Energie eines Standardhauses verbraucht, landen weiterhin alle Kosten bei den Mieterinnen und Mietern. Die Hausbesitzerin oder der Hausbesitzer muss in diesem Fall gar nichts zahlen. Umgekehrt müssen die Mieterinnen und Mietern aber immer für mindestens zehn Prozent der Klimaabgabe aufkommen – auch wenn die Energieeffizienz des Gebäudes noch so schlecht ist.

Vorsitzender des Mietervereins Augsburg: Stufenmodell ist nicht konsequent genug

Ein Punkt, den Weiand kritisiert. "Da hätte man konsequenterweise sagen müssen: dann auf der anderen Seite auch null." Bei einem schlechten Zustand des Gebäudes solle also der Vermieter alle Kosten tragen. "Sonst werden leider wieder jene Mieter mit geringem Einkommen belastet, die in schlecht sanierten Wohnungen leben", sagt Weiand gegenüber unserer Redaktion. "Das zeigt eine gewisse Doppelzüngigkeit mancher Politikerinnen und Politiker." Laut Koalitionsvertrag hätten die Kosten schon Mitte dieses Jahres anders verteilt werden sollen. Die Verschiebung auf 2023 ist für Weiand enttäuschend. "Wir haben doch jetzt die stark steigenden Preise."

"Es werden leider Mieter mit geringem Einkommen belastet", sagt Thomas Weiand, Vorsitzender des Mietervereins Augsburg und Umgebung. Foto: Bernd Hohlen (Archivbild)

Trotz aller Kritik sieht Weiand im Stufenmodell eine Verbesserung der Situation. Ohnehin gebe es ein größeres Problem: steigende Mieten, vor allem in der Region. Seit Beginn der Corona-Krise haben die Mitglieder des Mietervereins laut dem Rechtsanwalt so viele Beratungsgespräche zu Mieterhöhungen geführt wie lange nicht.

Lesen Sie dazu auch

Wie Weiand ist auch Gabriele Seidenspinner Rechtsanwältin. Als Geschäftsführerin von Haus und Grund Augsburg kennt sie eher die Vermieterseite. Ihre Einschätzung des Stufenmodells? "Ich glaube, das Ziel ist verfehlt." Sie befürchtet, dass höhere Kosten kleine Vermieterinnen und Vermieter, die ohnehin nicht das Maximum an Miete herausholen, zum Verkauf drängen. Dass Eigentümerinnen und Eigentümer aus finanziellen Gründen verkaufen müssen, komme immer wieder vor. "Es gibt Eigentümer, die nur eine Wohnung haben und damit ihre Rente aufbessern", sagt Seidenspinner. "Man muss unterscheiden zwischen dem Investor, der den ganzen Block saniert, und dem Vermieter, der vielleicht eine Wohnung in dem Block hat."

Motiviert die neue Verteilung zu hohem Verbrauch? "Ökologisch wäre nichts erreicht"

Selbst wenn das Stufenmodell Immobilienbesitzer und Immobilienbesitzerinnen zur energetischen Sanierung bewegt, sieht Seidenspinner noch ein Problem: "Wir kriegen im Moment die Handwerker gar nicht her." Außerdem besteht laut der Geschäftsführerin von Haus und Grund Augsburg die Gefahr, dass Bewohnerinnen und Bewohner unsanierter Wohnungen gar nicht mehr auf ihren Energieverbrauch achten, wenn sie nur noch zehn Prozent der Klimaabgabe zahlen müssen. "Ökologisch wäre nichts erreicht." In Bezug auf den Klimaschutz seien vor allem steigende Nebenkosten ein Risiko. "Egal, wer die Last tragen muss: Die Frage ist, wie die Klimapolitik, die wir alle brauchen, und die steigenden Wohnkosten unter einen Hut passen", sagt Seidenspinner.

Auch Ralf Kehrer, Vorsitzender der Baugenossenschaft BSG Allgäu, ist skeptisch. "Neben dem enormen Verwaltungsaufwand zur Ermittlung der Daten gibt es noch viele offene Fragen der Berechnung und Verrechnung." Er befürchtet auch, dass keine wirkliche Entlastung für Mieterinnen und Mieter bleibt. "Es wird sich voraussichtlich auf die Planung der sozialen Wohnungsunternehmen auswirken, was Mieterhöhungen in größerem als dem geplanten Maß oder eine Reduzierung der Ausgaben für Instandhaltung mit sich bringen kann."

Positiv beurteilt Kehrer lediglich die Abkehr von einer Aufteilung, die vorher im Gespräch war, bei der die Abgabe jeweils zur Hälfte von Mieter- und Vermieterseite gezahlt werden würde. Beim Stufenmodell werde der Verbrauch etwas mehr berücksichtigt und dadurch zumindest ein gewisser Anreiz zum Energiesparen erreicht.