Warum sich eine eigene Immobilie nicht immer lohnt

Was diese Experten empfehlen ist sicher optimal für die Fondsgesellschaften. Damit bekommen sie viel Geld, das sie an externe Berater, Vertriebspartner und Vorstände weitergeben können. Die Anleger bekommen dann in der Regel so 95% der eingezahlten Beträge zurück. Wer in der ersten halben Laufzeit kündigt bekommt zwischen 0% und 50% der eingezahlten Beträge zurück. Lediglich Gutverdiener holen durch Steuervorteile einen Gewinn heraus. Für mich ist das staatliche subventionierter Betrug.

Antworten Melden Permalink